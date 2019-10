Montag, 07. Oktober 2019

Stahle: Noch keine Gewissheit über die Identität des Toten

In dem Fahrzeugwrack starb ein Mann. Seine Identität ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Foto: Polizei

Stahle. Die Akten zu dem grauenvollen Unfall in Stahle, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Stahle ereignet hat (der TAH berichtete), können so schnell nicht geschlossen werden. In dem VW Golf, der um 23.28 Uhr mit hoher Geschwindigkeit und ungebremst gegen eine Hauswand geprallt und in Flammen aufgegangen war, verbrannte ein Mann. Bis jetzt konnte die Identität des Toten nicht zweifelsfrei geklärt werden. Der Halter des Fahrzeuges, er stammt aus dem Kreis Höxter, war es nicht. Es gibt laut Polizeipressesprecher Jörg Niggemann Vermutungen, wer am Steuer gesessen hat. Während in Höxter und Holzminden Gerüchte über Unfallursache und Opfer die Runde machen, hält sich die Polizei aus gutem Grund bedeckt. Sie ermittelt weiter in alle Richtungen und hat eine Obduktion veranlasst und darüber hinaus auch eine DNA-Analyse. Die wird vermutlich notwendig sein, um die Identität sicher festzustellen, so Niggemann. Bis das Ergebnis der DNA-Analyse vorliegt, wird es allerdings noch dauern. (bs)