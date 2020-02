Mittwoch, 19. Februar 2020

Stahle: Rollerfahrer wird schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße Höhe Stahle. Foto: ue

Stahle. Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person mussten Rettungsdienst und Polizei Höxter Mittwoch gegen 12.30 Uhr ausrücken. Auf der Umgehungsstraße B 64 Höhe Stahler Knoten war ein Autofahrer mit einem Motorroller zusammengestoßen. Der Rollerfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins St.-Ansgar-Krankenhaus nach Höxter gebracht werden.

Was sich zunächst wie ein Routineeinsatz anhörte, war am Ende ein Unfall mit tragischem Ausgang. Ein 46-Jähriger Mann aus Höxter war mit seinem Roller auf der B 64 in Richtung Holzminden unterwegs. Zeitgleich wollte ein 80-jähriger Mann mit seinem Mercedes von Holzminden Richtung Höxter fahren. Höhe Stahle wollte der Autofahrer nach links Richtung Holzminden abbiegen, um die Umgehungsstraße zu verlassen. Dabei übersah er den Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Mann und brachten ihn zunächst ins St.-Ansgar-Krankenhaus. Der 80-Jährige blieb unverletzt. Am Roller entstand Totalschaden, der Mercedes wurde an der linken Vorderseite beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf rund 6.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die B64 aus Richtung Höxter komplett gesperrt. Der Verkehr musste über Albaxen und Stahle umgeleitet werden. Aus Holzminden kommend gab es keine Beeinträchtigungen.