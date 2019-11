Montag, 04. November 2019

Stahle: Verbrannter Fahrer jetzt zweifelsfrei identifiziert

Schreckliches Ende einer Autofahrt: Der Golf raste in den Salon und fing sofort an zu brennen. Der Fahrer – ein 16-Jähriger – kam darin ums Leben. Foto: bs

Stahle. Vier Wochen hat es gedauert. Doch jetzt ist die Identität des Autofahrers, der am späten Abend des 3. Oktober in Stahle mit einem VW Golf in einen Friseursalon raste und in dem Wagen verbrannte, zweifelsfrei geklärt. Wie Höxters Polizeisprecher Jörg Niggemann gegenüber dem TAH bestätigte, handelt es sich „um die Person, die wir bereits kurz nach dem Unfall vermutet haben.“ Gemeint ist ein 16-Jähriger aus dem nahen Umfeld des Fahrzeughalters. Die Gerichtsmedizin in Münster hat ihren DNA-Abgleich abgeschlossen und das Ergebnis an die Polizei weitergegeben. „Damit ist die letzte offene Frage, nämlich wer hinter dem Steuer gesessen hat, geklärt,“ betonte Niggemann. Und weiter: „Damit ist das Verfahren jetzt abgeschlossen.“