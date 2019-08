Samstag, 31. August 2019

Star Wars Trooper und Doppeldecker bei Modellbauausstellung in Holzminden

Die Star-Wars-Figuren sind erstmals zu Gast in Holzminden. Foto: TAH

Holzminden. Die 21. Modellbauausstellung zu Gunsten der Deutschen KinderKrebshilfe findet am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, in der Pionierkaserne am Solling in Holzminden statt. Initiator Helmut Duntemann will mit Hilfe zahlreicher Modellbauer, Aussteller, Besucher und Unterstützer in diesem Jahr die 700.000-Euro-Spenden-Grenze knacken. Die vorausgegangenen 20 Ausstellungen brachten bislang insgesamt 642.000 Euro für den wohltätigen Zweck und damit jungen Krebspatienten und ihren Familien Hoffnung auf Heilung. In diesem Jahr werden 440 Aussteller in Holzminden erwartet, die rund 38.000 Figuren und Modelle präsentieren. Auch Liebhaber historischer Fahrzeuge wie aktueller Einsatzfahrzeuge werden wieder auf ihre Kosten kommen. Ein Original-Bristolbus, der in London als roter Doppeldecker Personen beförderte, rollt aus dem PS.Speicher Einbeck erstmals nach Holzminden. Hingucker werden außerdem die Star-Wars-Figuren sein, die sich unters Publikum mischen. (spe)

