Sonntag, 01. Dezember 2019

Starke Besucherresonanz beim Weihnachtsmarkt in Fürstenberg

Hans-Hermann Henze vom Männergesangverein überzeugte die Besucher mit leckeren Getränken. Foto: fhm

Fürstenberg. In diesem Jahr gab es den Weihnachtsmarkt auf Schloss Fürstenberg nur an einem Wochenende. In den vergangenen Jahren waren es immer zwei Wochenenden gewesen. Aber an diesem einen Wochenende Jahr war der Weihnachtsmarkt in Fürstenberg ein absoluter Anziehungspunkt. Nicht nur Besucher aus den Kreisen Holzminden und Höxter fanden den Weg nach Fürstenberg, die Autokennzeichen auf den Parkplätzen verrieten, dass Gäste aus Bayern, Hessen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz den Weg an die Weser gefunden hatten. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 02.12.2019.