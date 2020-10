Montag, 26. Oktober 2020

Start der Bauarbeiten zwischen Allersheim und Bevern sorgt für lange Staus

Der Verkehr staut sich vor Allersheim. Foto: ta

Allersheim/Bevern. Am Montag, 26. Oktober, haben die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung des Radweges zwischen Allersheim und Bevern begonnen (der TAH berichtete auf seiner Internetseite). Die Autofahrer, die hier auf der L 584 unterwegs sind, bekommen bereits am ersten Tag einen Vorgeschmack darauf, was das in den kommenden drei Wochen bedeuten mag: Lange Staus und Geduld, die sie aufbringen müssen. Bereits am frühen Montagnachmittag stauen sich die Fahrzeuge in beide Richtungen. Für die kurze Strecke zwischen Ortsausgang Bevern und Bülte-Kreisel benötigt eine Autofahrerin 25 Minuten. Bauarbeiter sind damit beschäftigt, in Allersheim die Bäume mit Brettern zu schützen. Der Verkehr wird, von einer Baustellenampel gesteuert, einseitig geführt. Um im Berufsverkehr langes Warten im Stau zu verhindern, mag es sinnvoll sein, über die Sollingstraße und Westumgehung (B 497) auf die B 64 zu fahren und den Umweg über Lobach in Kauf zu nehmen. (spe)