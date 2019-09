Donnerstag, 19. September 2019

Start in die fünfte Spielzeit des „Café & Zimmertheater Höxter“

Von links: Simon Hillebrand, Michael Steinke („Funkx, Sexy, 40“) und Stefan Marx. Foto: Zimmertheater

Höxter. „Vorhang auf in die 5. Spielzeit in Höxter“, so begrüßten die beiden Gastgeber und Schauspieler, Stefan Marx und Simon Hillebrand, die Theaterbesucher. Seit gut vier Wochen läuft die neue Saison. Auf dem Spielplan steht momentan die Eigenproduktion „Reine Chefsache“, die noch bis Ende Oktober gezeigt wird. Aber auch Gastkünstler gab es schon zu sehen. So verzauberte einer der jüngsten Magier Deutschlands die Zuschauer: Marco Weissenberg mit seiner Show „Wunderkind“.

