Montag, 31. August 2020

Statement der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zu Facebook-Post

Symbolfoto TAH

Hameln. Seit Sonntag, 30. August, wird in den Sozialen Medien über einen Sachverhalt diskutiert, der sich am Sonntagmorgen in Hameln zugetragen haben soll. Demnach soll ein Mann einem Kind eine Socke ausgezogen und ihm dafür 10 Euro bezahlt haben. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden teilt dazu Folgendes mit: Der Sachverhalt wurde vom Vater des Kindes, einem zehnjährigen Mädchen, der Polizei gemeldet. Das mögliche Vorliegen einer strafbaren Handlung wird unter Einbindung der Staatsanwaltschaft geprüft. Darüber hinaus haben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten alle Maßnahmen getroffen, die rechtlich zulässig waren. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden weist zudem darauf hin, dass der Beitrag, der seit Sonntag in den Sozialen Medien diskutiert und geteilt wird, inzwischen vom Urheber gelöscht wurde.