Montag, 20. August 2018

Steinheim: Traktor kippt auf Bundesstraße um

Steinheim. An der Kreuzung B252 zur L823 in Steinheim kippte am Montag gegen 12.45 Uhr ein landwirtschaftliches Gespann mit Anhänger, vermutlich beim Abbiegevorgang, um. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde dabei nicht verletzt. Das Korn, das der Traktor im Anhänger geladen hatte, musste abgepumpt und von der Straße beseitigt werden. Es kam für circa eine Stunde zu Verkehrsstörungen, die Polizei regelte den Verkehr. Die genaue Schadenssumme wurde noch nicht festgestellt.