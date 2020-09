Dienstag, 08. September 2020

Steinmühle: Endlich beginnen die Arbeiten

Derr Auftrag zur Fortsetzung der Hangsicherung ist erteilt. Foto: Archiv

Steinmühle. Auf diese Nachricht haben die Autofahrer im Kreis Holzminden lange warten müssen: Am Dienstag, 8. September, so die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hameln, wurde der Auftrag für die Fortsetzung der Hangsicherungsmaßnahmen bei Steinmühle im Zuge der Bundesstraße 83 erteilt.

Nachdem der Planfeststellungsbeschluss vom Landkreis Holzminden im Juni erlassen worden ist, wurden die Hangsicherungsmaßnahmen europaweit ausgeschrieben. Das Ausschreibungsverfahren konnte nun erfolgreich abgeschlossen und der Auftrag vergeben werden. Die Baufirma kann nun mit den Bauvorbereitungen starten und einen Bauablaufplan erstellen.

Der Straßenabschnitt der Bundesstraße 83 an der Steinmühle ist weiterhin voll gesperrt. Die bekannten Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis April 2022. Die Baukosten betragen circa 8,1 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und Betroffenen auch weiterhin um Verständnis, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.