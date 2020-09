Mittwoch, 02. September 2020

Stelle des Innenstadtmanagers für Holzminden soll schnell besetzt werden

In dieses leer stehende Ladengeschäft soll das Projektbüro einziehen. Foto: spe

Holzminden. Holzminden ist eine der geförderten Städte, die sich am Projekt „Zukunftsräume Niedersachsen“ beteiligen, das im Juni angelaufen ist. Über den Sachstand informierte Dezernent Jens-Martin Wolff am Dienstag im Ausschuss für Innenstadtentwicklung: Die Stadt hat die Stelle des Innenstadtmanagers ausgeschrieben. „Von Profession und Lebenslauf“ seien „ganz interessante Bewerbungen“ eingegangen. Man dürfe gespannt sein. Am Mittwoch nächster Woche sollen fünf Vorstellungsgespräche geführt werden. Die Bewerber werden dann im Verwaltungsausschuss vorgestellt. Er hoffe auf eine schnelle Besetzung der Stelle.

Unterdessen hat man für die Betreuung des Förderprojekts Büroräume in der Innenstadt gefunden: Das Projektbüro soll im ehemaligen Vertriebsbüro der Stadtwerke in der Oberen Straße 2 eingerichtet werden und auch anderweitig als Anlaufstelle genutzt werden. (spe)

