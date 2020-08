Montag, 17. August 2020

Stellwerk Hwf auf dem Bahnhof Holzminden liegt am Boden

Ein Abbruchbagger mit Spezialschere zerlegte das Gebäude am Montag in kleinste Einzelteile. Fotos: spe

Holzminden. Das Fahrdienstleiter-Stellwerk „Hwf“ auf dem Holzmindener Bahnhofsgelände ist nun endgültig Geschichte. Nachdem in der letzten Woche bereits Dachstuhl und oberstes Stockwerk abgerissen worden waren, hat der Abrissbagger des Duisburger Abbruchunternehmens am gestrigen Montag nun den Rest des Gebäudes abgetragen. Dafür musste eine hydraulische Abbruchschere für den Bagger nach Holzminden geschafft werden. Sie hat das Stellwerk Stück für Stück abgeknabbert und die Stahlbetonteile in kleinste Einzelteile zerlegt. Ein Subunternehmen aus Dortmund sortiert nun die Baustoffe fürs Recycling. Bis Freitag soll der Bauschutt von der Fläche geräumt sein, damit das Rangiergleis wieder genutzt werden kann. Seit 2007 ist das Stellwerk nicht mehr Betrieb gewesen. (spe)

