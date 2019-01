Donnerstag, 03. Januar 2019

STEP schlägt Alarm: Immer mehr Kinder kiffen

Schlagen Alarm: Klaus Biemelt, Nicolas Schnipkoweit und Sandra Gehrke.

Kreis Holzminden. „Es sind traurige Kinder, die hierher kommen, tieftraurige“, sagt Sandra Gehrke. Und oftmals kommen sie sehr spät. Denn der Cannabis-Konsum, der sie in die Isolation treibt, der ihre Gesundheit angreift, der die schulischen Leistungen in den Keller sinken lässt und das Gehirn schädigt, wird oft achselzuckend hingenommen. Gekifft hat in seiner Jugend ja fast jeder, das ist ja nicht so schlimm, oder? Das Team der Holzmindener Suchtberatung STEP aber schlägt Alarm. Rund 800 Jugendliche unter 18 Jahren, das hat STEP hochgerechnet, konsumieren im Landkreis Holzminden Cannabis. Mit Folgen, die für die jungen Menschen gravierend sein können. (bs)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 04.01.19