Mittwoch, 08. Mai 2019

Stephan Weil steht Schülern Rede und Antwort

Ministerpräsident Stephan Weil informierte sich an den Berufsbildenden Schulen. Foto: fhm

Holzminden. „Die Lehrer haben hier Spaß an ihrer Arbeit.“ Mit diesem Kompliment beendete Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil seinen knapp zweistündigen Besuch in den Berufsbildenden Schulen Holzminden. Weil nahm viele positive Eindrücke mit, bekam aber auch Wünsche der Schule mit auf den Heimweg nach Hannover und Berichte über die Probleme und Defizite. In der „Woche der beruflichen Bildung“ war Ministerpräsident Weil am Mittwochvormittag zu Gast in der Georg-von-Langen-Schule in Holzminden. Schulleiter Andreas Hölzchen, die Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt und Uwe Schünemann und Landrätin Angela Schürzeberg nahmen den Ministerpräsidenten in Empfang. Zunächst gab Schulleiter Hölzchen einen Situationsbericht über die BBS, welche als Bündelschule mit zwölf Berufsfeldern an zwei Standorten 1.724 Schüler unterrichte und sehr gut in der Region vernetzt sei. Beeindruckt zeigte sich Stephan Weil, als der Schulleiter die vielen Auszeichnungen präsentierte, die seine Schüler in den vergangenen Jahren errungen haben. Danach nannte Hölzchen vier Herausforderungen, der sich die Schule derzeit stellen müsse. (fhm).