Mittwoch, 25. September 2019

Sternekoch Frank Rosin dreht in Grünenplan

Karoline Eckhardt und Björn Teschemacher mit Frank Rosin vor dem neuen Schild. Foto: es

Grünenplan. Wenige Wochen ist es her, als Fernseh- und Sternekoch Frank Rosin im Glasmacherort Grünenplan zum ersten Mal gesichtet wurde. Jetzt sind die Dreharbeiten für die TV-Sendung „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!“ fast abgeschlossen. Die Schilder am Parkplatz und am Gasthaus verraten es bereits: aus dem „Gasthaus Bauer“ wird „Im Hils“.

Die Betreiber des Restaurants mit Veranstaltungssaal und Kegelbahn, Karoline Eckardt und Björn Teschemacher, bewarben sich bereits im Februar bei dem bekannten TV-Format des Fernsehsenders „kabel eins“ und baten den berühmten Fernsehkoch Frank Rosin und sein Team um Hilfe bei der Bewirtschaftung ihres Unternehmens. Schon im September stand Frank Rosin mit seinem Fernsehteam im Gastraum des Gasthauses und lud zum ersten Testessen ein. (es)

