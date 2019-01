Montag, 07. Januar 2019

Sternsinger aus Eschershausen sammeln 2.422 Euro

Die Sternsinger waren zwei Tage lang unterwegs.

Eschershausen. „Wir gehören zusammen, in Peru und weltweit“, so hieß das Leitwort der 61. Aktion Dreikönigssingen.An zwei Tagen brachten 16 Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige mit ihren acht Betreuern den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in Eschershausen, Dielmissen, Lüerdissen und Holzen und sammelten für notleidende Kinder in aller Welt. Sie wurden wieder freundlich von den Bewohnern der Gemeinden aufgenommen. Es ist schon seit Jahren eine im ökumenischen Geist stattfindende Aktion. Jedes Jahr kommen weitere Familien dazu, die den Besuch der Sternsinger wünschen. Ein besonderer Dank galt dem Team des Mehrgenerationenhauses für die Mittagsbewirtung. So konnte nach einer gelungenen Sternsinger-Aktion jetzt eine stolze Spendensumme von 2.421,98 Euro verkündet werden.