Sonntag, 22. Dezember 2019

„Sternstunden der Travestie“ in Holzminden: Zwei „Onkel-Tanten“ liefern ab

Gina de l’Amore und Andy Maine wechselten ihre Kleider im Minutentakt. Fotos: bor

Holzminden. Vor der zweieinhalb Stunden dauernden Travestieshow in der Holzmindener Stadthalle waren die beiden Travestie-Künstler erst einmal für 90 Minuten in der Maske. Diese Zeit brauchen die Akteure, um sich zu schminken, in ihre Kostüme zu schlüpfen und sich einzusingen. Mit Gina de l‘Amore aus Oberhausen und Andy Maine waren zwei Travestie-Künstler der Spitzenklasse nach Holzminden gekommen. Normalerweise treten drei der 14 an der Tournee der „Sternstunden der Travestie“ beteiligten Künstler auf. Für das ehrliche Programm hätte die Live-Show sicherlich mehr als rund 100 Besucher verdient gehabt. (bor)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 23. Dezember