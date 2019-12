Donnerstag, 05. Dezember 2019

„Sternstunden der Travestie“ in Holzminden

„Damen mit Stiel“ bieten eine schrille Show.

Holzminden. Ob schräg oder schrill, Mann oder Frau, keiner weiß es so genau. Am Sonnabend, 21. Dezember, kommt die Tourproduktion „Sternstunden der Travestie“ in die Stadthalle nach Holzminden. Mit dabei sind das Duett Gina de L’Amore und Andy Maine. Zu erleben gibt es Comedy, Gesang und Kunst – mehr wird nicht verraten, bevor das Duett D’Amour auf die Bühne kommen wird. Einlass ist um 19 Uhr, die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Der TAH bietet seinen Abonnenten ein besonderes Bonbon und verlost fünfmal zwei Eintrittskarten für die Show.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 05.12.2019