Montag, 11. Dezember 2017

Sterntalermarkt Bodenwerder: Diebe entwenden Marktschirme

Bodenwerder. Am vergangenen Wochenende fand der Sterntalermarkt in Bodenwerder statt. Dreiste Diebe nutzten die Gelegenheit und entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei rote Brauereischirme mit dem Aufdruck „Allersheimer“. Die Schirme haben zusammen einen Wert von etwa 600 Euro. Das Abbauen und der Transport dieser großen Schirme sollte aufgefallen sein. Die Polizei Bodenwerder bittet deshalb um Hinweise unter der Rufnummer 05533/974950 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.