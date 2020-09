Freitag, 25. September 2020

Stichwahl entscheidet über Höxters Bürgermeister

In Höxter wird der neue Bürgermeister gewählt. Foto: Pixabay

Höxter. Der neue Höxteraner Bürgermeister heißt auf jeden Fall Daniel. Das konnte als Ergebnis der Kommunalwahl am 13. September festgehalten werden. Bei der Wahl zum Bürgermeister gab es zwar keinen Wahlsieger, aber die beiden Kandidaten, welche die meisten Stimmen bekamen und die jetzt in die Stichwahl am Sonntag, 27. September, gehen, heißen beide mit Vornamen Daniel. Auf den CDU-Kandidaten Daniel Razat entfielen 36,8 Prozent, auf den von der SPD unterstützten Daniel Hartmann 26,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,21 Prozent.

