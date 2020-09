Dienstag, 29. September 2020

Stiebel Eltron begrüßt Nachwuchs

18 Nachwuchskräfte starten bei Stiebel Eltron ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium. Anna Funk, Personalreferentin (rechts) und Winfried Kunkel, Gewerblicher Ausbildungsleiter (Dritter von rechts) begrüßen die neuen Mitarbeiter in Holzminden. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden . „Für viele Schüler des Abschlussjahrgang 2020 ist dieses Jahr ein besonders turbulentes. Wir freuen uns daher umso mehr, nun 18 von ihnen als Auszubildende bei uns hier im Werk in Holzminden zu begrüßen“, so Christiane Schäfers, Leiterin Personal Stiebel Eltron, bei der Begrüßung der neuen Azubis. „Neben bekannten Lehrstellen wie Fachkräften für Lagerlogistik oder Industriekaufleuten, bilden wir in diesem Jahr erstmalig Mechatroniker für Kältetechnik aus“, so Schäfers weiter. „Die Ausbildung zielt darauf ab, nach Abschluss als Servicetechniker deutschlandweit bei uns arbeiten zu können.“

Markus Belous und Jannis Tacke werden den Beruf des Industriemechanikers erlernen, Jannik Sasse den des Werkzeugmechanikers. Laurens Potthast und Martin Freise werden in dem erstmalig bei Stiebel Eltron angebotenen Beruf Mechatroniker für Kältetechnik ausgebildet. Adrian Block beginnt eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer, Sverre Bost und David Dumler zum Elektroniker für Betriebstechnik. Vier Nachwuchskräfte starten die berufliche Laufbahn als angehende Industriekaufleute: Leonie Baumert, Katharina Eck, Sina Herzog und Noah Meise. Zu Fachkräften für Lagerlogistik werden Felix Leon Leischner und Mirco Steinbrenner ausgebildet. Felix Hildebrand beginnt ein duales Studium im Bereich digitale Technologien, Justin Köhler und Marcel Ollendorf im Bereich Maschinenbau. Ein duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen beginnt Jenna Link.

