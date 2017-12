Freitag, 22. Dezember 2017

Stiebel Eltron toppt 500-Mio.-Euro-Umsatzschwelle

Stellten die Zahlen 2017 vor: Dr. Nicholas Matten (links) und Dr. Kai Schiefelbein, die beiden Geschäftsführer von Stiebel Eltron.

Holzminden. Rekordergebnis für Stiebel Eltron in Holzminden: Das Unternehmen hat in diesem Jahr die 500-Millionen-Euro-Umsatzschwelle überschritten. Es expandiert weiter international, hat 26,05 Millionen Euro investiert ­ davon rund 18 Millionen Euro am Standort Holzminden, und es hat 244 Mitarbeiter neu eingestellt. Diese beeindruckenden Zahlen präsentierten die beiden Geschäftsführer Dr. Nicholas Matten und Dr. Kai Schiefelbein am Freitag im Rahmen eines Pressegesprächs. Sie wagten auch einen Ausblick auf 2018: Stiebel will international weiter wachsen, um damit die Arbeitsplätze in Holzminden zu sichern. „Hier ist das Know How gebündelt, hier ist die Seele des Unternehmens“, betont Dr. Matten.

