Dienstag, 11. Februar 2020

„Stille Hunde“ spielen literarisches Roulette in der Stadtbücherei Holzminden

Das Foto zeigt Stefan Dehler. Foto: Heike Leupold

Holzminden. Wenn die „Stillen Hunde“ zu Gast in der Stadtbücherei Holzminden sind, bedeutet das: ausverkauftes Haus – und beste Stimmung! Dazu gehörten auch das ausgelassene und fröhliche Stimmengewirr vor der Veranstaltung, das Begrüßen von alten Bekannten und die Einstimmung mit einem Glas Prosecco. Dem Publikum wurde dieses Mal ein ganz besonderes Format präsentiert – nicht EINE szenische Lesung stand auf dem Programm, sondern viele verschiedene, kurze und etwas längere Ausschnitte aus „guten Büchern“: Literarisches Roulette. Der Schlagabtausch zwischen „Herrn Huber“ und „Herrn Dehler“ kreiste um die Frage: „Was ist ein gutes Buch?“ Die „Stillen Hunde“ zeigten sich bestens gelaunt und waren selbst überrascht über die Textauswahl des Holzmindener Publikums... Ein zweiter Termin am 24. April in der Stadtbücherei ist bereits ausverkauft. H. Leupold

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. Februar