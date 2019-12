Freitag, 13. Dezember 2019

„Stille Hunde“ spielen Literarisches Roulette in der Stadtbücherei Holzminden

Die „Stillen Hunde“ Stefan Dehler und Christoph Huber tauchen ein in die Welt der Literatur. Foto: stille hunde theaterproduktionen

Holzminden. Alljährlich finden in der Stadtbücherei Holzminden die beliebten literarisch-kulinarischen Abende mit den „Stillen Hunden“ aus Göttingen statt. Nun hat der Vorverkauf für die nächsten Termine am Freitag, 7. Februar, und Freitag 24. April, jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) hat begonnen. Es geht diesmal um Perlen und Papiertiger: Für die neue Ausgabe der beliebten „Literarischen Nacht“ haben Stefan Dehler und Christoph Huber unter dem Motto „Die besten Bücher“ sogenannte und tatsächliche Meilensteine aus dem Fundus der Literaturgeschichte zusammengesucht, und das Publikum entscheidet, was wann vorgestellt wird. Im Eintrittspreis inklusive ist wieder ein Fingerfood-Buffet in der Pause. Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich ein schnelles Handeln! Die Karten können zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei gekauft und vorher auch telefonisch reserviert werden unter der Nummer 05531/93640 dienstags und donnerstags zwischen 11 und 18 Uhr, mittwochs, freitags und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

