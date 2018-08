Donnerstag, 23. August 2018

Stock: Rat und Vorstand sollten zuerst informiert werden

Bevern. So hatte es sich Beverns Samtgemeindebürgermeister Harald Stock nicht vorgestellt: Eigentlich sollten die Mitglieder des Samtgemeinderates und der Vorstand des Freibad-Vereins zuerst davon erfahren, dass die Kündigung des Vertrages über den Freibad-Betrieb ein Tagesordnungspunkt der nächsten Ratssitzung werden soll. Während jedoch die Informationskette zu Rat und Verein noch gar nicht in Gang gesetzt war, nahm der TAH die telefonische Information des Samtgemeindebürgermeisters (am Donnerstag Vormittag) als Grundlage für eine Veröffentlichung in der Freitag-Ausgabe. Auf der Homepage des TAH und auf Facebook war die Nachricht sogar schon ab Donnerstag Nachmittag zu lesen. Harald Stock nutzte die Sitzung des Gemeinderates Bevern am Donnerstagabend in der "Gänsetränke" Reileifzen für eine entsprechende Klarstellung: Natürlich sollten Rat und Vereinsvorstand die ersten sein, die von der Beschlussvorlage (von der Verwaltung erstellt) erfuhren. Es habe keinesfalls der Eindruck entstehen sollen, als sei die Kündigung des Vertrages bereits "beschlossene Sache". Natürlich sei es Sache des Samtgemeinderates, darüber zu beschließen. Beverns Bürgermeister Ernst Warnecke bemerkte dazu, dass es vielleicht sogar gut sei, wenn die Diskussion zu dem Thema frühzeitig beginne. (rei)