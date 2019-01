Donnerstag, 03. Januar 2019

"Stockenten" verteidigen den Eisstock-Cup-Siegertitel

Die vier besten Teams jubeln mit ihren Pokalen. Foto: spe

Holzminden. "Lieber eine Ente auf dem Kopf als einen Stock im A...", lautet ihr lebensnahes Mannschaftsmotto der "Stockenten". Und der augenzwinkernde Teamgeist, gepaart mit Schwung und Technik, einem guten Auge und all der antrainierten Routine, hat sie wieder ganz nach vorn katapultiert. Seit dem zweiten Cup im Jahr 2011 sind Christian Warnecke, Thomas Müller, Bernd Wasmuth und Frank Borgholte dabei. In diesem Jahr haben sie es fertiggebracht, den Titel zu verteidigen und den Eisstock-Cup zu gewinnen. In einem packenden Finale schlugen die Fünf am Donnerstagabend die "Eisbären" denkbar knapp. Die Entscheidung fiel erst mit dem allerletzten Stockschuss. Im Spiel um Platz drei setzten sich die "Wild Hogs" gegen die "Justiz Protectors" durch. Die Stimmung auf dem Eis war prächtig. (spe)

