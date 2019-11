Sonntag, 10. November 2019

Störungen beim Streamen: Sky prüft Kunden-Entschädigung

Sky mit Störungen beim Streaming des Topspiels. (sid.de / AFP )

Der Pay-TV-Sender Sky prüft derzeit, ob die von Störungen beim Live-Stream des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (4:0) am Samstag betroffenen Fußball-Fans entschädigt werden. "Wir werden die betroffenen Kunden hierzu schnellstmöglich informieren", teilte der Bezahlsender auf SID-Anfrage am Sonntag mit.

Leider sei es "beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket zu Störungen" gekommen. "Diese wurden im Laufe der 2. Halbzeit wieder behoben. Die Live-Übertragung über Kabel und Satellit lief durchgängig ohne Probleme", betonte Sky. Der Bezahlsender entschuldigte sich am Sonntag nochmals "bei allen betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten". Im Netz wurde Sky harsch von den Usern aufgrund der technischen Probleme kritisiert.

Eine Wiederholung der Schwierigkeiten soll es laut Sky nicht geben: "Die Störung wurde bereits während des Spiels wieder behoben. Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten." Der Erstliga-Hit FC Bayern vs. BVB wurde exklusiv live von Sky ausgestrahlt. (SID)