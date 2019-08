Montag, 05. August 2019

Strandbar Liebesblick holt den Ballermann nach Holzminden

Hoffnung auf Sonnenschein bei der Mallorca-Party direkt an der Weser. Foto: ap

Holzminden. „Die Scherben sind zusammengefegt und unsere Klamotten wieder trocken – weiter gehts“, verkündet Frank Steinhof, Inhaber der Strandbar Liebesblick, bei Facebook frohen Mutes. Nachdem die erste großangekündigte Eröffnungsfeier am 20. Juli mehr oder weniger ins kalte Nass fallen musste, will Steinhof am Sonnabend, 24. August, mit einer Mallorca-Party pures Ballermann-Feeling an der Weser verbreiten. Mit dabei: Mario Wolf alias „Schlagermario“, der 2016 Teilnehmer der TV-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ war, unter den letzten 32 Teilnehmern landete und inzwischen als DJ auf Mallorca arbeitet. Bereits im letzten Jahr habe der Party-Garant in der Holzmindener Alten Liebe, die auch von Steinhof betrieben wird, „die Hütte zum Beben gebracht“. (ap)

