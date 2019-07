Sonntag, 14. Juli 2019

„Strandklänge“ sind wetterfest

Stimmungsgiganten: Das verrückte Mütze-Katze-Team am Sonnabendabend. Foto: Müller

Höxter/Godelheim. Am Godelheimer See hat am Wochenende wieder das große Elektro-Festival „Strandklänge“ stattgefunden. Mehrere tausend Besucher kamen trotz durchwachsenen Wetters, um zu den Beats teils namhafter DJs und DJanes der Szene, die auf zwei Bühnen auftraten, zu feiern und zu tanzen. Das Festival musste am Freitag gewitterbedingt unterbrochen, das Gelände evakuiert werden. Unter anderem das „Mütze Katze Team“ trieb die Stimmung am Sonnabendabend gen Siedepunkt. Wenn auch witterungsbedingt die ganz großen Besucherzahlen nicht erreicht wurden, haben die Veranstalter bereits die „Strandklänge 2020“ angekündigt. (spe)

