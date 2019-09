Samstag, 07. September 2019

Straße frei für das „Kommando Gans“ der Musikschule Holzminden

Sind gespannt auf die Kommandosache: Rotary-Präsident Dr. Georg Thönnissen, Musikschulleiter Alexander Käberich und „Gänse-Vater“ Bastian Weiler. Foto: spe

Holzminden. Das klingt spannend: „Wir erobern uns Holzminden mit allen Sinnen und bringen es zum Klingen.“ So lautet die Grundidee für ein neues Ensemble der Musikschule Holzminden, für das „Kommando Gans“ unter der Leitung von Musikschullehrer Bastian Weiler. Das Projekt, das der Rotary Club Holzminden mit 2.800 Euro zunächst für ein Jahr unterstützt, verbindet Musik und Klang mit Elementen des Straßentheaters – immer inspiriert vom Slogan „Stadt der Düfte und Aromen“. Die Stadt selbst wird dabei zur Erkundungs- und bespielbaren Fläche. Das Schönste: Jeder kann mitmachen, sich von der Nase leiten lassen und sich auf die Suche nach Duftmelodien begeben, jeder kann Mitglied der Gänse werden.

Welche Orte scheinen unscheinbar, sind es aber gar nicht? Wohin zieht ein Aroma, wenn es verströmt, und wie hört sich das an? Solcherlei Fragen will das „Kommando Gans“ auf den Grund gehen. Was passieren wird, ist noch gar nicht zu greifen. Das Konzept ist offen und soll gemeinsam erarbeitet werden, je nach Alterszusammensetzung des Ensembles, den Nationalitäten seiner Mitglieder, Vorbildung im Musik- oder Theaterbereich, Wahl der ästhetischen Mittel und Interesse der „Gänse“. Überraschende Klang-Expeditionen wird das „Kommando Gans“ künftig unternehmen, meistens unangemeldet und ganz unverhofft. Keiner wird vor ihm sicher sein, und so spontan das Kommando auftaucht an irgendeinem Ort, mit zehn oder 20 Leuten, so schnell wird es wieder verschwunden sein... (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. September