Mittwoch, 19. Februar 2020

Straßenausbaubeiträge erregen in Golmbach die Gemüter

Deutlich über 100 Zuhörer waren in die Gaststätte „Zum Rosengarten“ nach Golmbach gekommen. Foto: jbo

Golmbach. Die Finanzierung kommunaler Straßenbaumaßnahmen, die oft durch eine Erhebung von Straßenausbaubeiträgen realisiert wird, löst immer wieder kontroverse Diskussionen aus und führt darüber hinaus den einen oder anderen Haus- und Grundstücksbesitzer an die Grenzen seiner finanziellen Belastbarkeit. Doch welche rechtssicheren Alternativen gibt es für diese oft sehr hohen Einmalzahlungen. Der Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dr. J. Christian von Waldthausen war auf Einladung der Samtgemeinde Bevern nach Golmbach gekommen, um Licht in das Dunkel des Paragrafendschungels zu bringen. Doch schnell klar wurde vor allem eines: Es gibt kein Patentrezept und die Problematik ist alles andere als einfach zu lösen. Deutlich mehr als 100 Zuhörer, darunter Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker, Mitglieder der Verwaltung, sowie Bürgermeister und Ratsmitglieder der Mitgliedsgemeinden waren in die Gaststätte „Zum Rosengarten“ nach Golmbach gekommen, um sich über mögliche Refinanzierungen kommunaler Straßenbaumaßnahmen zu informieren. (jbo)

