Dienstag, 28. Januar 2020

Straßenausbaubeiträge: Infoveranstaltung in Golmbach

Über eine Million Euro kostet die Sanierung der Sollingbreite in Bevern. Foto: rei

Golmbach. Straßenausbaubeiträge – dieses Wort bringt so manchen Grundeigentümer in Rage. Vor allem, wenn in seiner Straße die Bagger anrollen, um Schlaglöcher zu beseitigen und/oder die Fußwege neu zu pflastern. Gerade im ländlichen Raum, wo große Grundstücke die Regel und nicht die Ausnahme bilden, kann das richtig teuer werden – durchaus fünfstellig. Einige Kommunen – auch im Kreis Holzminden – haben die Beiträge bereits abgeschafft, zum Beispiel Holzminden und Eschershausen.

Mittlerweile ist das Thema der Straßenausbaubeiträge beim Land Niedersachsen angekommen. Es wird über Gesetzesänderungen debattiert, in erster Linie über eine Art „Ratenzahlung“. Um was es dabei genau geht und wie die Straßenausbaubeiträge generell zu bewerten sind, das soll am 17. Februar ab 18 Uhr im Gasthaus „Zum Rosengarten“ in Golmbach ein Jurist – ausgewiesener Experte zu diesem Thema – erläutern. Ratsmitglieder und interessierte Bürger aus allen Gemeinden der Samtgemeinde sind dazu eingeladen. (rei)

