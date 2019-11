Freitag, 22. November 2019

Straßenbau: Geld für Breitenkamp und Heinrichshagen

Der Landkreis Holzminden kann mit Geld aus dem "Jahresbauprogramm 2020 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse" in den Gemeinden zwei Maßnahmen umsetzen.

Kreis Holzminden. Mit dem „Jahresbauprogramm 2020 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden“ fördert das Niedersächsische Wirtschaftsministerium die kommunale Straßeninfrastruktur. Seit dem Jahr 2018 stehen dafür jährlich 75 Millionen Euro zur Verfügung. Nun steht fest, welche kommunalen Projekte mit dem Jahresbauprogramm 2020 gefördert werden können. Dass dabei zwei förderfähige, vom Landkreis Holzmin-den angemeldete Vorhaben sind, freut den Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann sehr. Der Ausbau der K 23 in der Ortsdurchfahrt Heinrichshagen profitiert mit einem Förderbeitrag von 146.000 Euro, der Ausbau der K 24 in der Ortsdurchfahrt Breitenkamp wird mit einem Betrag von 390.000 Euro bezuschusst.

Uwe Schünemann betont: „Die niedersächsischen Verkehrswege – ob in den Orten oder zwischen Städten – sind die Lebensadern unseres Bundeslandes. Das Jahresför-derprogramm ist ein wichtiges Instrument, das den Kommunen hilft ihre Infrastruktur auszubauen und instand zu halten. Das betrifft sowohl den Neubau, als auch den ver-kehrsgerechten Ausbau von verkehrswichtigen Straßen, Radwegen, Ortsdurchfahrten und Brücken. Es freut mich, dass Land und Kommunen in Niedersachsen für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an einem Strang ziehen.“

Hintergrund: Die Zuschüsse des Landes an die Kommunen stammen aus Mitteln des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG). Sie bewirken Investitionen, die wesentlich höher sind als die Fördersumme insgesamt. Wann genau die einzelnen Projekte begonnen werden, liegt in der Hand der kommunalen Antragsteller. In der Regel sind die vier „NGVFG“-Geschäftsbereiche der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover, Lüneburg, Oldenburg und Wolfenbüttel als Bewilligungsbehörden darüber gut informiert.