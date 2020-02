Dienstag, 11. Februar 2020

Straßenlaterne in der Oberen Straße umgefahren

Ort des Geschehens war die Obere Straße in Holzminden. Foto: spe

Holzminden. Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadtwerke Holzminden haben sich am Montag um eine am Boden liegende Straßenlaterne in der Oberen Straße gekümmert. Sie war vor wenigen Tagen in der Fußgängerzone in Höhe des Karussells umgefahren worden. (spe)