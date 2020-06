Donnerstag, 18. Juni 2020

Straßensanierung bei Arholzen ist angelaufen

Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Anfang Juli an. Foto: beb

Arholzen. Um aus Holzminden nach Arholzen zu gelangen, müssen Autofahrer momentan einen Umweg über Negenborn in Kauf nehmen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten der Landesstraße 583 zwischen Arholzen und dem Anschluss an die Bundesstraße 64 (der TAH berichtete). Wie auf dem Foto vom Ortsausgang Arholzen erkennbar ist, wird beziehungsweise wurde die vorhandene Fahrbahn gefräst. In den kommenden Wochen wird die Fahrbahn eine neue Decke erhalten. Vereinzelte Schadstellen, Risse und Schlaglöcher werden behoben. Bis voraussichtlich Anfang Juli dauern die Sanierungsarbeiten und damit die Sperrung der Straße an. Im Zuge der Maßnahme wird auch der asphaltierte Teilabschnitt des außerorts liegenden Rad-/Gehweges erneuert. Momentan können Radfahrer den Weg noch nutzen. Sobald mit der Sanierung des Weges begonnen wird, soll, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mitteilte, der Radverkehr über die bis dahin sanierte Fahrbahn geleitet werden. (beb)