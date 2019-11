Freitag, 29. November 2019

Straßensperrungen im Landkreis Holzminden werden immer wieder missachtet

Die Absperrbaken wurden schon mehrfach einfach zur Seite geräumt. Foto:ta

Kreis Holzminden. „Es ist eigentlich unfassbar, dass wir uns von vielleicht zehn Leuten treiben lassen“, stellte der Straßenmeister des Landkreises Holzminden, Jürgen Twele, während der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses fest. Thema der Sitzung war die geplante vollständige Sperrung der Kreisstraße 71 durchs Hooptal. Wegen der bei feuchter Witterung die Straße in großer Zahl überquerenden, besonders geschützten Feuersalamander und anderer Amphibien diskutieren die Politiker derzeit eine nächtliche Sperrung, langfristig sollen Fragen zur vollständigen Schließung der Straße geprüft werden. Fakt ist, dass die Straße für eine gute verkehrstechnische Anbindung nicht gebraucht wird und die aus Schutzgründen veranlassten Sperrungen immer wieder missachtet worden sind.

Insgesamt 47 Verstöße gegen das Nachtfahrverbot innerhalb von sechs Nächten hat die Straßenmeisterei Ende Oktober auf der K 71 registriert. 28 in die eine Richtung, 19 in die andere. Pro Nacht sind das acht Missachtungen des Durchfahrtverbotes. Die aber hatten Folgen für die in dem Tal offenbar extrem stark vertretenen Amphibien. 200 davon wurden von den nächtlichen Falschfahrern getötet. Tier- und Artenschutz, so lässt sich vermuten, scheint für die Gesetzesübertreter keine allzu große Rolle zu spielen.

Die Kreisstraße durchs Hooptal ist allerdings nicht die einzige, bei der Straßensperrungen offenkundig nicht allzu ernst genommen wurden. Auf der K 32, unterhalb der Heinsener Klippen konnte jüngst ein Straßenwärter beobachten, wie ein Verkehrsteilnehmer die Sperrvorrichtungen öffnete, durchfuhr und hinter sich in aller Ruhe wieder schloss.

Mehr lesen Sie im TAH am 30. November 2019