Dienstag, 27. März 2018

Straßensperrungen wegen Straßensanierungen

Wegen der Sanierung der L 550 zwischen Meinbrexen und Fürstenberg muss die Straße für einige Zeit gesperrt werden. Foto: Symbolfoto/tah

Fürstenberg. Auf der Landesstraße 550 zwischen Fürstenberg und Meinbrexen wird es voraussichtlich ab Mittwoch, 4. April, zu Behinderungen kommen. Der Grund sind Fahrbahn- und Radweginstandsetzungsarbeiten, die voraussichtlich bis zum 18. Mai (Freitag vor Pfingsten) andauern werden. Hierauf wies die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Die Bauarbeiten werden in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt wird der Rad-weg zwischen Meinbrexen und Eulenkrug in der Zeit vom 4. bis zum 11. April unter Vollsperrung instand gesetzt. Die Radfahrer werden in dieser Zeit auf die Landesstraße 550 umgeleitet.

Im Anschluss an die Radweginstandsetzung wird die Fahrbahn der Landesstraße 550 unter Vollsperrung in zwei weiteren Bauabschnitten instand gesetzt. Eine Umleitung über Derental wird für diese beiden Bauabschnitte eingerichtet. Der Geh- und Radweg zwischen Meinbrexen und Eulenkrug ist in dieser Zeit wieder uneingeschränkt nutzbar. Vom 12. bis 19. April wird im zweiten Bauabschnitt die Landesstraße 550 zwischen Fürstenberg und dem Eulenkrug saniert. In dieser Zeit ist der Eulenkrug nur über Meinbrexen erreichbar. Zum Saisonauftakt der „Flotte Weser“ am Anleger Fürstenberg (21. bis 22. April) wird die Landesstraße 550 zwischen Fürstenberg und Eulenkrug wieder befahrbar sein.

Ab dem 20. April bis vorrausichtlich zum 18. Mai wird die Strecke vom Bahnübergang bei Meinbrexen bis zum Eulenkrug für die Arbeiten im 3. Bauabschnitt voll gesperrt sein. Besucher des Eulenkrugs und des Weseranlegers Fürstenberg, die aus Richtung Meinbrexen, mit dem Kfz anreisen, werden gebeten die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Derental nach Fürstenberg zu nutzen.

Die Kosten der Instandsetzungsmaßnahme betragen ca. 310.000 Euro.