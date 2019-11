Dienstag, 19. November 2019

Straßentheater: Die neuen Kalender da!

Vera Werner und Stefan Woelke präsentieren den neuen Straßentheater-Kalender. Foto: spe

Holzminden. Bei vielen Fans dürfen sie alle zwei Jahre daheim an der Wand nicht fehlen: die Straßentheater-Kalender zum Nacherleben und Vorfreuen. Zum vierten Mal hat der Förderverein Internationales Straßentheater-Festival Holzminden diesen Kalender nun aufgelegt. Der Jahreskalender 2020 im Format DIN A 3 ist soeben erschienen und zum Preis von (unverändert) 15 Euro erhältlich im Stadtmarketing-Büro, in der Stadtbücherei, in der Öffentliche-Agentur Woelke und in der Tierarztpraxis Vera Werner. Der von Axel Triestram gestaltete und layoutete Kalender ist voller Impressionen des diesjährigen 15. Internationalen Straßentheater-Festivals über Pfingsten. (spe)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 20.11.2019