Mittwoch, 10. Juni 2020

Straßentheater-Festival Holzminden soll im Jubi-Jahr 2021 stattfinden

"La Grande Pharse" gehörte beim letzten Straßentheater-Festival zu den Publikumslieblingen. Foto: spe

Holzminden. Trotz Alternativvorschlag der CDU, das Festival um zwei Jahre zu verschieben, und ausgiebiger Diskussion im Rat der Stadt Holzminden herrschte am Ende Einigkeit: Der kulturelle Leuchtturm „Straßentheater-Festival“ soll in jedem Fall erhalten bleiben und in seiner 16. Auflage im Jubiläumsjahr 2021 vom 21. bis 23. Mai, also planmäßig zu Pfingsten, stattfinden. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Mit dem „kulturbüro Ruppert“ soll ein ab Juni geltender 13-monatiger Vertrag geschlossen werden. Der Vorlauf ist für die Vorbereitung notwendig. Auf Antrag der Mehrheitsgruppe wurde ein „Corona-Vorbehalt“ beschlossen: Die Planung soll angepasst werden, sobald absehbar ist, dass Einschränkungen aufgrund der Pandemie drohen. Änderungs- und Rücktrittsoptionen sind in den Verträgen mit den Künstlergruppen zu vereinbaren. Holzminden scheut also die Konkurrenz mit Detmold nicht. Die Stadt hat ihr Straßentheater-Festival aufs nächste Jahr verschoben. Holzmindens Bürgermeister Daul hatte sich vor der Abstimmung mit einem Plädoyer überraschend deutlich für das Festival stark gemacht: „Warum sollen wir uns so klein machen? Lassen Sie uns doch mal ganz groß finden.“ (spe)

