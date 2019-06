Sonntag, 09. Juni 2019

Straßentheater-Festival: Publikumspreise für Lucamoros und CircO

Die Kompanie CircO nahm den Preis in der mobilen und flexiblen Kategorie entgegen. Fotos: spe

Holzminden. Ein begeisterungsfähiges Publikum hat gewählt: Die Kompanie CircO aus Hannover in der Kategorie „Mobiles und flexibles Straßentheater“ sowie die Cie. Lucamoros aus Frankreich in der Kategorie Großes Open-Air-Theater sind die Sieger des diesjährigen 16. Internationalen Straßentheater-Festivals Holzminden. Sie sammelten die meisten Stimmen auf den Stimmkarten. Damit sind die Produktionen „Wir.Es.“ von CircO und „Gauguin’s Turtle“ von Lucamoros die beim Publikum beliebtesten gewesen. Auf den Plätzen folgten „Moby Dick“ des Teatro dei Venti bei den großen Produktionen und „Lifted“ von Mimbre bei den kleinen.

Bürgermeister Jürgen Daul nahm zusammen mit Projektleiterin Heike Leupold am Sonntagabend vor großem Publikum auf dem Marktplatz die Preisverleihung vor. Die Darsteller der Compagnie Lucamoros waren leider bereits abgereist und konnten den Porzellan-Harlekin aus Fürstenberg und ihr Preisgeld nicht persönlich in Empfang nehmen. Nicole Ruppert, die künstlerische Leiterin des Festivals, nahm die Auszeichnung für sie entgegen und richtete Dank, Begeisterung und Rührung der Künstler aus. Die junge Truppe der Kompanie CircO allerdings war in voller Personalstärke auf der Bühne. Sie freute sich riesig über den Preis und gab gleich noch eine Kostprobe ihrer artistischen Talente, die sie im Festival am Tetraeder auf dem Marktplatz unter Beweis gestellt hatte.

Bürgermeister Daul dankte dem treuen Publikum, den Künstlern für ihre Leistung und besonders dem Organisations-Team um Heike Leupold, das er in voller Stärke auf die Bühne bat. Die vielen Helfer seien es, die dieses Festival erst möglich machten, sagte er und lud ein zum 16. Internationalen Straßentheater-Festival in zwei Jahren. (spe)

