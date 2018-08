Montag, 27. August 2018

Straßenunterhaltungsarbeiten und Sperrungen in der Sollingstraße

Nur aus Richtung Brücktor kann weiter auf der Sollingstraße gefahren werden. Foto: spe

Holzminden. Ab Donnerstag, 30. August, werden in der Sollingstraße zwischen Mühlenfeldstraße und Liebigstraße in Holzminden Straßenunterhaltungsarbeiten durchgeführt. In dem Abschnitt bis Moltkestraße (Foto) werden die Fahrspuren erneuert. Im Laufe der Jahre sind Spurrillen und Schäden entstanden, die nunmehr begradigt werden müssen. Dazu muss der Verkehr aus Richtung Solling stadteinwärts über die Liebigstraße, Rumohrtalstraße, Von-Langen-Allee zur Mühlenfeldstraße umgeleitet werden. Aus der Gegenrichtung „Brücktor“ kann weiterhin gefahren werden. Auf der Umleitungsstrecke über die Von-Langen-Allee sowie in der Altendorfer Straße und Rumohrtalstraße Richtung Einfahrtstor Symrise ist unbedingt das absolute Haltverbot zu beachten. Zurzeit wird die Ampelanlage am Brücktor in der Böntalstraße/Sollingstraße/Mühlenfeldstraße erneuert und in diesem Zuge auch die Radwegeführung geändert. Die Radfahrer sollen in der Stadt Holzminden zukünftig vorwiegend auf der Straße geführt werden. Dazu werden in der Böntalstraße und Sollingstraße zwischen Liebigstraße und Haarmannplatz beidseitig Schutzstreifen für die Radfahrer auf der Fahrbahn angelegt. Die ausführende Baufirma und die Stadt Holzminden bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis für die Baumaßnahmen. (tah)