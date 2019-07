Montag, 22. Juli 2019

Straßenverkehrsamt Holzminden führt erste Neuerungen ein

Die Zettel an der Eingangstür sind verschwunden, die Normalität ist ins Straßenverkehrsamt zurückgekehrt. Foto: ap

Kreis Holzminden. Zweieinhalb Monate ist es her, seit der TAH erstmals über „chaotische Zustände“ im Straßenverkehrsamt des Landkreises Holzminden berichtete. Die Wartezeiten wurden immer länger, die Kunden immer ungehaltener – eine Sicherheitsfirma wurde zum Schutz der Mitarbeiter engagiert. Doch statt besser wurde es fast jeden Tag schlimmer, gab es ständig neue Hiobsbotschaften aus dem Gebäude an der Rehwiese. Anfang letzter Woche hieß es, dass sieben von neun Mitarbeitern der Behörde erkrankt oder aus anderen Gründen derzeit nicht am Platz seien. Doch seit gestern ist nach Angaben des Kreises die „Normalität“ zurückgekehrt ins Straßenverkehrsamt! (rei)