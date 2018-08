Mittwoch, 15. August 2018

Strecken gesperrt: Nordwestbahn richtet Ersatzverkehr ein

Bauarbeiten machen Streckensperrungen bei der Nordwestbahn notwendig.

Kreis Höxter/Kreis Holzminden. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke der RB 84 „Egge-Bahn“ können die Züge der NordWestBahn vom 23. bis zum 25. August teilweise nicht fahren. Betroffen ist die Strecke in beiden Richtungen zwischen Paderborn Hauptbahnhof und Ottbergen. Die NordWestBahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Der Ersatzverkehr gilt vom Abend des 23. August bis zum Vormittag des 25. August. Bei einzelnen Verbindungen müssen Fahrgäste nach Holzminden in die Ersatzbusse umsteigen. Reisende beachten bitte auch den Ersatzfahrplan der RB 85 „Oberweser-Bahn“ vom 20. bis 23. August.

Das Gleiche gilt auch für die Strecke in beiden Richtungen zwischen Bodenfelde und Ottbergen. Auch hier richtet die NordWestBahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Zwischen Bodenfelde und Ottbergen kommt es in dem Zeitraum ganztägig zu Zugausfällen. Reisende aus Richtung Göttingen haben in Ottbergen Anschluss zur RB 84 Richtung Holzminden/Kreiensen zur Minute 36. Fahrgäste beachten bitte auch den Ersatzfahrplan der RB 84 „Egge-Bahn“ vom 23. bis 25. August. Die Ersatzfahrpläne finden die Fahrgäste in den Zügen der NordWestBahn sowie online auf www.nordwestbahn.de/de/baustellen.