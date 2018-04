Sonntag, 08. April 2018

Streetfood und Summerfeeling

Schon früh waren die Sitzgelegenheiten auf dem Marktplatz belegt.

Holzminden. 16 Foodtruck-Stände hatten sich zur Neuauflage des Streetfood-Gourmet-Festivals rund um den Holzmindener Marktplatz aufgebaut. Dabei boten sie auch in diesem Jahr eine enorme kulinarische Vielfalt. Von asiatischen Spezialitäten, über die landestypischen Rind-, Schwein- und Geflügelgerichte, oft in einer Pulled-Version angeboten, bis hin zu veganen Kreationen, war alles geboten. Und natürlich fehlten nicht die süßen Leckereien wie Donuts, Crepes und leckeres Speiseeis. Und so war es nicht verwunderlich, dass in vielen Holzmindener, aber auch auswärtigen Haushalten an diesem Tag die Küchen kalt blieben. (jbo)

