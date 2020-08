Sonntag, 16. August 2020

Streit eskaliert am Kaiserbrunnen in Brakel

Symbolfoto TAH

Brakel. Am frühen Sonntag, gegen 00.47 Uhr, ist eine Streitigkeit zwischen mehreren Jugendlichen und einem 57-jährigen Angler am Kaiserbrunnen in Brakel eskaliert. Zunächst hatten die Jugendlichen mehrere Silvesterböller im Bereich der Minigolfanlage gezündet. Dies störte die am Teich befindlichen Angler massiv. Als ein 57-jähriger Angler die Jugendlichen auf ihr Verhalten ansprach, spitzte sich die Situation zu und es kam zunächst zu einem verbalen Streit. Der Streit eskalierte schließlich derart, dass der Angler mit einer mitgeführten Schreckschusspistole zweimal auf die Jugendlichen feuerte. Die hinzu gerufene Polizei konnte die Situation beruhigen und die Pistole sicherstellen. Da der Angler offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, alle Beteiligten blieben unverletzt.