Dienstag, 16. Januar 2018

Streit eskaliert: Holzmindener sticht mit Messer zu

Passanten hielten die streitenden Männer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Höxter. Zwei Männer sind am Dienstag gegen 12.20 Uhr auf dem Marktplatz in Höxter in Streit geraten. Im Verlauf dieses Streites erlitt einer der beiden 41-jährigen Männer eine leichte Verletzung am linken Oberschenkel. Diese wurde offensichtlich durch einen Stich mit einem Messer verursacht. Die Streitenden konnten durch einen Passanten getrennt werden und blieben bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Der in Höxter lebende Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der in Holzminden lebende mutmaßliche Angreifer wurde zur Polizeiwache in Höxter gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung dauern noch an.