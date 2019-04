Montag, 08. April 2019

Strom- und Gasableser sind im Kreis unterwegs

Ab dem 9. April werden die Stromzähler abgelesen. Foto: bs

Kreis Holzminden. Von Dienstag, 9. April, bis einschließlich Sonnabend, 27. April, liest der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz die aktuellen Stände der Strom- und Erdgaszähler in folgenden Städten und Gemeinden im Landkreis Holzminden ab: In Bodenwerder, Bevern, Delligsen, Eschershausen, Halle, Hehlen, Holzen und Ottenstein. In Dielmissen, Eimen, Golmbach, Heyen, Holenberg, Kirchbrak, Lüerdissen, Negenborn und Pegestorf werden nur die Stände der Stromzähler erfasst. Die aktuellen Stände der Westfalen-Weser-Netz-Stromzähler werden außerdem in Stadtoldendorf sowie in Arholzen, Deensen, Heinade, Lenne und Wangelnstedt abgelesen. Gleichzeitig werden im Auftrag der Stadtwerke Stadtoldendorf die Stände der Erdgaszähler in Stadtoldendorf erfasst. Die nebenberuflichen Ableser können sich durch einen Ausweis als Beauftragte des Netzbetreibers Westfalen Weser Netz ausweisen. Die Ableser werden täglich in der Zeit von circa 8 bis 19 Uhr und auch am Sonnabend von circa 9 bis 16 Uhr die Zählerstände ablesen und zwar unabhängig vom jeweiligen Energielieferanten. Die Zählerstände werden dem entsprechenden Unternehmen zur Verfügung gestellt. In ausgewählten Gebieten werden die Ableser nicht mit den bekannten Papierlisten in die Haushalte kommen, sondern die Zählerstände mit mobilen Endgeräten (Smartphones) erfassen. Die Ableser sind bemüht, alle Zählerstände zu erfassen. Sollte der Ableser auch nach mehrmaligen Versuchen den Kunden nicht antreffen, hinterlässt er eine Selbstablesekarte. Dort trägt der Kunde seine Zählerstände ein und sendet die Karte portofrei zurück. Bei Fragen können sich die Haushalte telefonisch montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr unter der Servicenummer 05251/2020303 an den Netzbetreiber wenden. (tah)