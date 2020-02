Mittwoch, 19. Februar 2020

Stromausfall in mehreren Orten am Dienstagabend im Kreis Holzminden

Stromausfall am Dienstagabend in Teilen des Landkreises Holzminden. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Holzminden. Plötzlich war am Dienstagabend, 18. Februar, der Strom weg. Ab 18.47 Uhr saßen viele Menschen in einigen Bereichen des Kreises Holzminden im Dunkeln. Eine Sammelschiene an der Schaltanlage Bevern war defekt und ging vom Netz. Dadurch wurden mehrere Orte nicht mehr mit Strom versorgt, wie eine Sprecherin von Westfalen Weser Energie auf Anfrage des TAH erklärte. Betroffen waren alle Orte der Samtgemeinde Bevern, Arholzen, Polle, Heinsen, Meiborssen, Allersheim und Teile von Holzminden. Insgesamt wurden 57 Stationen von Westfalen Weser Netz nicht mehr mit Strom beliefert. Der im Holzmindener Rathaus tagende Bauausschuss der Stadt Holzminden, der sich mit dem Thema HAWK-Neubau befasste, saß ebenfalls eine Viertelstunde im Dunkeln. Der Bereitschaftsdienst musste ausrücken und konnte nach und nach alle Stationen wieder ans Netz schalten. Bis 19.34 Uhr waren alle Orte bis auf einen kleinen Bereich im Gewerbegebiet Bevern wieder mit Strom versorgt. (fhm)