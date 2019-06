Freitag, 28. Juni 2019

Stromausfall und seine Folgen

Heute bleibt die Kreisverwaltung Hameln geschlossen - Folge des großen Stromausfalls am Donnerstagnachmittag. Foto: rei

Hameln. Am Donnerstagnachmittag um 15.45 Uhr gingen in weiten Teilen Hamelns die Lichter aus. Der Strom war weg. Kühlschränke und Gefriertruhen, Kassen und Computer, Ampeln und Zapfsäulen – nichts ging mehr. In einem Umspannwerk auf dem Gelände der Stadtwerke an der Hafenstraße trat ein technischen Defekt an einem Schaltfeld ein. Hier kommen gleich sechs 30.000-Volt-Leitungen aus dem Kraftwerk Afferde an. Probleme gab es zunächst dadurch, dass im Umspannwerk Schutzgas entwichen war und der Entstörungsdienst das Gebäude nicht betreten konnte. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten legten schließlich auf Weisung der Experten im Inneren der Station einen Schalter um.

Derweil trat der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ zusammen. Im Fokus standen besonders die Seniorenheime (einige konnten telefonisch nicht erreicht werden) und weitere Pflegeeinrichtungen, in denen Menschen zum Besspiel an Beatmungsgeräte angeschlossen waren und die nicht über Notstromaggregate verfügten. Die Sporthalle Nord wurde als Sammelpunkt für die Bevölkerung hergerichtet.

Im Laufe des Nachmittags wurde immer deutlicher, was alles an so einem Stromausfall hängt. So machten einige Supermärkte ganz zu, in anderen wurde keine Ware aus den Kühlregalen mehr verkauft.

Um 19.20 Uhr gingen die Lichter wieder an. Daran hatten nicht nur die Stadtwerke, sondern wiederum ehrenamtliche Feuerwehrleute ihren Anteil. Doch nicht alles klappte gleich wieder wie vorher. So bleiben am heutigen Freitag das Kreishaus, das Straßenverkehrsamt, das Gesundheitsamt und die Erziehungsberatungsstelle aufgrund „gravierender technischer Störungen“ (so der Wortlaut auf der Homepage des Kreises Hamneln-Pyrmont) geschlossen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Probleme und hoffen, ab Montag wieder auf störungsfreien Betrieb in unseren Dienststellen“ heißt es weiter.