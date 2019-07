Donnerstag, 11. Juli 2019

Stromspar-Check geht in die nächste Runde

Von links Thomas Kuper, Yvonne Schaper, Roland Cornelsen und Anja Lippmann. Foto: KSA

Weserbergland. Bereits seit 2013 bietet die Impuls gGmbH in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH Haushalten mit geringem Einkommen den Stromspar-Check an. Nun geht dieser nach Zusage der Förderung durch das Bundesumweltministerium für weitere drei Jahre in die nächste Runde. Direkt in den Wohnungen informieren Energieberater rund um das Thema Energieeinsparungen, überprüfen den Stromverbrauch, verteilen kostenlose Soforthilfen wie Energiespar- und LED-Lampen und geben bei Bedarf sogar einen Gutschein über 100 Euro für ein neues Kühlgerät aus. Damit werden gleichzeitig das knappe Budget und das Klima entlastet.

Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2019 wurden am Standort Hameln fast 240 einkommensschwache Haushalte energetisch beraten. Mehr als 2.300 Energiesparartikel wurden eingebaut und 23 Kühlgeräte ausgetauscht . Roland Cornelsen, Geschäftsführer der Impuls gGmbH, freut sich, dass das zwischenzeitlich sehr etablierte Angebot nun durch die Förderzusage in Hameln-Pyrmont und Holzminden fortgeführt werden kann.

